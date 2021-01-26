Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП России

https://static.news.ru/photo/6c304900-5fe1-11eb-8edf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Public Domain

Международный валютный фонд (МВФ) изменил свой прогноз по росту показателя валового внутреннего продукта (ВВП) в России на ближайшие годы.

В последнем докладе МВФ прогнозируется рост ВВП в РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2021 году, передаёт РИА Новости. В октябрьском прогнозе фонда эти показатели равнялись 2,8% и 2,3% соответственно. В прошлом году экономика России сократилась на 3,6% по оценке МВФ.

В докладе фонда говорится, что одобрение вакцин от коронавируса и начало прививочной кампании в ряде стран позволяют надеяться на окончательную победу над пандемией COVID-19. В МВФ считают, что экономическая активность со временем адаптируется к новым условиям.

Как сообщал NEWS.ru, в 2021 году МВФ ожидает выплат от Украины в размере около $1,7 млрд в счёт погашения задолженностей. Первый транш Киев должен перевести уже 1 февраля. Следующий платёж по графику ожидается 4 февраля. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что МВФ относится к Украине, как к «дойной корове», а к украинцам, как к «дешёвым развитым рабам».