Международный валютный фонд улучшил прогноз по ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) изменил свой прогноз по росту показателя валового внутреннего продукта (ВВП) в России на ближайшие годы.
В последнем докладе МВФ прогнозируется рост ВВП в РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2021 году,
В докладе фонда говорится, что одобрение вакцин от коронавируса и начало прививочной кампании в ряде стран позволяют надеяться на окончательную победу над пандемией COVID-19. В МВФ считают, что экономическая активность со временем адаптируется к новым условиям.
Как сообщал NEWS.ru, в 2021 году МВФ ожидает выплат от Украины в размере около $1,7 млрд в счёт погашения задолженностей. Первый транш Киев должен перевести уже 1 февраля. Следующий платёж по графику ожидается 4 февраля. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что МВФ относится к Украине, как к «дойной корове», а к украинцам, как к «дешёвым развитым рабам».