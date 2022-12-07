Менеджер сообщил о росте числа непроданных квартир в новостройках Менеджер Тарасов: число непроданных квартир в новостройках растет «в геометрической прогрессии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число непроданных квартир в новостройках в России растет «в геометрической прогрессии», рассказал журналу «Компания» директор по продажам Максим Тарасов. При этом российские девелоперы считают, что 2023 год будет «нормальным» для рынка первичного жилья, так как застройщики смогут сдать начатые ранее объекты, уточнил эксперт. В то же время, по словам менеджера, участники первичного рынка обеспокоены возможной отменой программы льготной ипотеки, что может «остановить» рынок.

В целом число непроданных квартир растет в геометрической прогрессии. А разговоры о том, что будет, если государство не поддержит льготную ипотеку, действительно пугают, — признался Тарасов.

Директор по продажам напомнил, что когда программу льготной ипотеки приостановили в 2015 году, доля продаж на первичном рынке упала до 7-10%, а 90% сделок по недвижимости делалось на вторичном рынке. По словам эксперта, такой сценарий вероятен и сейчас, из-за чего девелоперы уменьшают число зданий, вводимых в эксплуатацию в 2024-2025 году.

Основатель агентства недвижимости Елена Гордашникова ранее рассказала, что спрос на аренду качественных бюджетных квартир вырастет, потому что он постоянно поддерживается прибывающими в Москву людьми из других регионов и стран. Она уточнила, что экономическая ситуация в России усилила процессы внутренней миграции — в столицу в поисках работы начали стягиваться жители других областей страны. Помимо того, эксперт отметила, что возможная отмена льготной ипотеки вновь повысит спрос на съем жилья.