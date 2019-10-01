Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил провести 33-е заседание консультативного совета по иностранным инвестициям. Оно состоится 21 октября в Москве.
Минэкономразвития России, МИДу России, Управлению делами президента РФ и аппарату правительства РФ обеспечить подготовку и проведение заседания, — говорится в распоряжении, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее News.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба не одобрила вхождение французской Total в газовый проект «Новатэка» — «Арктик СПГ — 2». В ведомстве решили, что вопрос необходимо вынести на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Эксперты отмечают, что решение ФАС является неоднозначным и может внести некоторую неопределённость на фоне переговоров «Новатэка» с другими потенциальными инвесторами. Сумма сделки составила $2,55 млрд.