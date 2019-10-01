Фото: Russian Government/Twitter.com

Законопроект о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов, которые создавались в процессе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов, внесли на рассмотрение спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, вице-спикер Игорь Лебедев и главы профильных комитетов. Соответствующий документ был представлен 1 октября.

Компенсации будут выплачиваться за счёт Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, как и...