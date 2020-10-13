МЭА допускает подорожание нефти выше $70 к 2025 году

https://static.news.ru/photo/52ab429e-0d0e-11eb-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти в базовом сценарии может вырасти до $71 за баррель к 2025 году, до $76 к 2030 году и до $85 к 2040 году, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

В своём прогнозе до 2040 года МЭА отмечает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии 2020 года. Базовый сценарий Stated Policies Scenario (STEPS) подразумевает, что контроль над пандемией в мире удастся получить в 2021 году и экономика вернётся на докризисный уровень к концу этого года. Если пандемия не будет побеждена в 2021 году и восстановление мировой экономики затянется (этот вариант рассматривает Delayed Recovery Scenario), нефть всё равно будет расти в цене, но медленнее — до $59 за баррель к 2025 году и до $72 за баррель к 2040 году. В более радикальном сценарии Sustainable Development Scenario человечество ускоряет достижение климатических целей Парижского соглашения, нефть стоит $57 за баррель в 2025 году, а к 2040 году падает до $53 за баррель, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей, или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей, в ближайшее время ожидать не стоит. По крайней мере, до выборов в США, считает аналитик Марк Гойхман.