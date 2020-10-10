Аналитик оценил вероятность резкого обвала рубля

https://static.news.ru/photo/8f631702-0bb0-11eb-aa8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторения ситуации октября 2014 года, когда курс евро поднялся выше 100 рублей, или января 2016 года, когда доллар стоил 86 рублей, в ближайшее время ожидать не стоит. По крайней мере, до выборов в США, считает аналитик Марк Гойхман.

На фоне второй волны пандемии коронавируса в мире под ударом могут оказаться рисковые активы, в том числе нефть и рубль. Однако рынком владеет позитив, отметил он в комментарии «Российской газете».

Это, по его словам, связано с целым рядом обстоятельств. В частности, президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении переговоров с конгрессом о пакете масштабных налогово-бюджетных стимулов для борьбы с последствиями пандемии. Финансовые рынки ждут этих денег, а это поддерживает рисковые активы на плаву.

Кроме того, заметно увеличилось отставание предвыборного рейтинга Трампа от Джо Байдена. Инвесторы прогнозируют, что в случае победы последнего склонность Вашингтона к «торговым войнам» с Китаем и Евросоюзом снизится. Именно это сейчас создаёт дополнительные опасения и риски.

Эти факторы повышают и спрос на сырье, и на валюты развивающихся рынков. Цена нефти Brent за несколько дней с $39 за баррель приблизилась к $43, а в перспективе может закрепиться в диапазоне $42–44.

Гойхман предположил, что в первый день новой торговой недели — 12 октября — все эти обстоятельства, уже повысившие курс рубля, могут сохранить его в техническом локальном коридоре 76–77,4 единицы за доллар и 90,1–91,6 за евро.

При этом в течение последующих дней динамика будет зависеть от развития указанных выше факторов. В случае серьёзного обострения ситуации с коронавирусом в Европе и, соответственно, в России, позиции рубля могут подвергнуться давлению.

Движение в ту или иную сторону способны спровоцировать и разнообразные геополитические факторы — от предвыборной ситуации в США до политического кризиса в Нагорном Карабахе, подчеркнул эксперт.

Тем не менее, подчеркнул он, финансовая система России сейчас гораздо лучше готова к стрессам, чем в 2014-м и 2016 году, а в экономике накоплена немалая «подушка безопасности» в виде Фонда национального благосостояния и резервов Банка России, а государственный долг является низким. При задействовании этих рычагов есть возможность остановить неконтролируемую девальвацию рубля, считает Гойхман.

Ранее, как писал NEWS.ru, инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин заявил, что справедливое соотношение рубля к американскому доллару должно быть на отметке в 67 единиц. Нынешняя девальвация, по его мнению, не имеет экономических причин.