Финансист назвал справедливый курс рубля к доллару

https://static.news.ru/photo/7ac9454c-07c2-11eb-87c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Справедливое соотношение рубля к американскому доллару должно быть на отметке в 67 единиц. Однако нынешние показатели на 12–13% ниже экономических расчётов. Такая девальвация не имеет экономических причин, считает инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

По его словам, не до конца понятно, почему сложилась текущая ситуация, так как дела на нефтяном рынке и в российской экономике является приемлемыми. Скорее всего, это расплата за геополитику и за действия спекулянтов, которые традиционно активны на российском рынке и эффективно влияют на курсообразование рубля, предположил эксперт.

Возможно ли укрепление рубля до 67-70 единиц к доллару? В теории — да, со временем курс рубля может прийти к справедливому значению, но геополитика и политические факторы являются малопредсказуемыми, — цитирует Нигматуллина «Экономика сегодня».

Он подчеркнул, что на Россию оказывается активное внешнее давление — политический кризис в Белоруссии, отравление оппозиционера Алексея Навального, противостояние в Нагорном Карабахе, политическое противостояние в Киргизии и ряд других. По этой причине у России негативный внешнеполитический фон.

Вместе с тем, вопреки расхожему мнению о том, что будущее рубля зависит от перспектив развития ситуации с коронавирусом, пандемия не оказывает существенного влияния на рубль, утверждает финансист. Весеннее падение цен на нефть было компенсировано импортом товаров и услуг, в частности туризмом, напомнил он. Таким образом, эпидемия — далеко не ключевой фактор, однако основную роль играет геополитика и её экономические последствия для России

Рубль может ослабнуть, причём дальше текущих уровней. Но, как бы то ни было, в рублёвой зоне мы наблюдаем низкую инфляцию — в районе 3%. А раз в России низкая инфляция, то покупательная способность рубля теряется медленно. Это означает, что, когда геополитика уйдёт в сторону, российская валюта может укрепиться, — предположил Нигматуллин.

Такой вариант может быть реализован через полгода или даже через год, поэтому рубль сохраняет резервы для укрепления, добавил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, в связи с чем государство заинтересовано сохранять слабый рубль и почему Банк России публично не вмешивается в ситуацию с девальвацией национальной валюты.