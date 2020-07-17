Mastercard вводит новые правила конвертации валют по картам

https://static.news.ru/photo/c2cd25b8-c823-11ea-ba4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Платежная система Mastercard изменит правила конвертации валют при покупке по картам в долларах и евро. Изменения начнут действовать с 11 августа.

Как сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платёжной системы, согласно новым правилам, расходы при оплате товаров в других валютах при использовании Mastercard в долларах или евро будут учитываться на день проведения операции.

Сейчас конвертация при покупке в валюте и списание суммы происходят через несколько дней после оплаты по курсу платежной системы на дату расчета между банками. В результате сумма списания может отличаться при изменении курса. Вводимые изменения должны будут обеспечить прозрачность курса обмена валюты.

Как отметила начальник управления платежных карт Промсвязьбанка Наталья Рогова, эти изменения не затронут клиентов, которые платят за границей рублевой картой. Эти правила будут выгодны в первую очередь для клиентов, которые делают покупки за границей в валюте, отличной от евро или доллара, и при этом оплачивают долларовой или евровой картой. Так они смогут оценить свои расходы на конвертацию на дату покупки.

Кроме того, для магазинов, где происходит оплата картой, курс будет также прозрачным.

Как сообщалось ранее, российские банки продолжают оказывать платные услуги и взимать комиссии, которые могут являться нарушением законодательства. Международная конференция обществ потребителей (КонфОП) провела для NEWS.ru исследование банков из топ-50, чтобы понять, какие комиссии берут кредитные организации с потребителей и правомерны ли они.