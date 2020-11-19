Многовато будет: отчего «идеальную» зарплату россиян раздуло вдвое

В то время как реальные доходы населения продолжают снижаться, ожидания в части размера зарплат у россиян растут. За последние несколько месяцев размер желаемого дохода вырос более чем вдвое. NEWS.ru попытался узнать, что заставило наших соотечественников столь кардинально изменить своё представление об «идеальной» зарплате, величина которой в три раза превысила среднюю зарплату по стране. Эксперты, впрочем, этим цифрам не слишком доверяют и объясняют почему.

Реальные доходы россиян падают на протяжении нескольких лет подряд. Эксперты не раз подчёркивали: предпосылок для их роста просто нет. Пандемия в этом смысле только обострила ситуацию. Во II квартале реальные располагаемые доходы граждан, согласно статистике Росстата, рухнули на рекордные 8,4% (в III квартале падение замедлилось и составило 4,3%). Одновременно с этим россияне умерили свои зарплатные ожидания: в июне этот показатель снизился на 20% по отношению к январю.

И вдруг произошло удивительное. Спустя всего четыре месяца размер «идеальной» зарплаты снова вырос. И не просто вырос, а взлетел, согласно последним опросам, сразу на 119%. Если в июне россияне в среднем хотели бы ежемесячно получать 74 тыс. рублей, то в ноябре — уже 162 тыс. рублей.

Самые значительные аппетиты оказались у москвичей: в среднем они хотели бы зарабатывать 182 тыс. рублей в месяц. Чуть скромнее в своих ожиданиях жители Санкт-Петербурга: они мечтают о ежемесячном доходе в 169 тыс. рублей. Сегодня каждый пятый работник (20%) желает в будущем зарабатывать более 100 тыс. рублей. На доход в 30–50 тыс. согласны 28% респондентов. И лишь 10% готовы трудиться менее чем за 30 тыс. рублей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С лета заметно (на 11%) выросло число желающих зарабатывать в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. рублей. Напротив, сократилось (на 13%) число россиян, которых может устроить доход в 50–70 тыс. рублей.

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов не видит причин для столь существенного роста.

Я думаю, что это либо ошибка, либо особенность проведённого исследования. Возможно, здесь имеется в виду желаемый совокупный доход на семью. Пандемия не могла наложить столь серьёзный отпечаток, чтобы зарплатные ожидания за четыре месяца выросли более чем вдвое. Это выглядит очень странно. Олег Иванов руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов

Для сравнения: ещё до первой волны пандемии в январе желаемая зарплата составляла 92 тыс. рублей.

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов рекомендует внимательно изучить выборку, поскольку она, по всей видимости, нерепрезентативна.

Никаких подобных скачков за время пандемии не могло произойти просто потому, что все прекрасно понимают: зарплаты в этом году растут очень медленно. Даже в крупных компаниях, которые чувствуют себя лучше, чем, скажем, малый и средний бизнес, мы видим очень скромный рост зарплат. Максимум в реальном выражении — 3% по итогам года, а скорее всего — в районе 2%. Поэтому утверждать, что произошёл качественный скачок в представлениях российского населения о желаемой зарплате, я бы не рискнул. Олег Шибанов директор программы «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы) директор программы «Финансы, инвестиции, банки» РЭШ (Российской экономической школы)

Сами работодатели ничего выдающегося по части зарплат предложить своим работникам не могут. Среднемедианная заработная плата и среднемесячная начисленная колеблются в районе 35 и 50 тысяч рублей соответственно. В этом смысле с начала года на рынке труда ничего не изменилось, отмечает эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С июня зарплатные ожидания россиян могли несколько вырасти, однако точно не вдвое, соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

В самом начале лета население ещё пребывало в посткарантинном шоке и пессимистично оценивало перспективы как личных доходов, так и возможности работодателей. Большинству было очевидно, что безработица в ближайшие месяцы возрастёт, под угрозой могут оказаться размер и своевременные сроки выплаты заработных плат. Отражением подобных настроений потребителей оказался соответствующий индекс, рассчитываемый Росстатом, который во втором квартале спикировал к значениям первого квартала 2016 года, когда страна только начала отходить от предыдущего спада в экономике, — 2,3%. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

По словам эксперта, к уровням четырёхлетней давности опустились и составляющие этого индекса — ожидания изменения ситуации в экономике, а также произошедших изменений в экономике. Примечательно, что оценки динамики личного материального положения при этом продемонстрировали не столь драматичное понижение.

К осени ситуацию в экономике и возможности на рынке труда россияне стали воспринимать менее пессимистично.

До ухудшения эпидемиологической ситуации в октябре стало понятно, что падение экономики оказалось не столь сильным, каким оно представлялось в конце весны, уровень безработицы достиг пика в августе в 6,4%, но в сентябре он успел опуститься на 0,1 процентного пункта, власти стали говорить о нежелании повторно вводить карантин. Всё это способствовало уменьшению пессимизма в зарплатных ожиданиях большинства россиян, — объясняет Михаил Коган.

Впрочем, вынужденный возврат к ограничениям для недопущения распространения COVID-19 сейчас уже мог качнуть подобные настроения в обратную сторону.