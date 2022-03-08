Малому бизнесу предложили дать отсрочку по налогам до конца года

«Опора России» направила в адрес правительства и Минэкономразвития пакет предложений по мерам поддержки МСП. Среди предложений — предоставление отсрочки по уплате налогов до конца года, снятие коронавирусных ограничений, отмена курортного сбора, а также снижение штрафов, пишут"Известия".

Предприниматели предлагают законодательно ограничить разницу между курсами покупки и продажи валют. Предложения по мерам поддержки малого и среднего бизнеса разделены на пять блоков. Они касаются поддержки внешнеэкономической деятельности, снижения административного давления, уменьшения фискальной нагрузки, финансовых мер и госзакупок.

Общественная организация предлагает ввести мораторий на банкротство юрлиц и ИП, продлить сроки микрозаймов до пяти лет, реструктуризировать лизинговые отношения, продлить программу детского туристического кэшбека на текущий год. Также бизнесмены хотят повысить пороги применения упрощённой и патентной системы налогообложения.

В качестве мер предлагается установить плоскую шкалу страховых взносов в размере 15 для малого и среднего бизнеса, а также полностью исключить их в отношении пенсионеров.

Дополнительный пакет мер будет обсуждаться с кабмином 9-10 марта.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил главе правительства Михаилу Мишустину обновлённый перечень мер для выравнивания положения малого и среднего бизнеса. В письме констатируется, что нарастающий объём внешних ограничений ведёт к возникновению дисбалансов в экономике.