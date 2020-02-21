https://static.news.ru/photo/048a84e2-54ba-11ea-b5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Цена российского газа для Белоруссии не должна превышать $90 за тысячу кубометров. Такое мнение высказал президент республики Александр Лукашенко.

Это там, в Европе, на биржах. Значит, у нас он в районе до $90. Если брать мировую цену, — считает белорусский политик.

Лукашенко добавил, что он говорил об этом с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Они обсуждали стоимость топлива в Европе. Сейчас европейцы платят меньше $110. По его словам, белорусская позиция «по нефти и по поставкам природного газа из России, по ценам абсолютно прояснилась», пишет БЕЛТА.

Как ранее говорил Александр Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Владимир Путин с «неожиданным предложением». По словам белорусского лидера, российский президент заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

Позже министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва может снизить цену на нефть для Минска примерно на $2 за тонну, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета республики.