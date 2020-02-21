https://static.news.ru/photo/d4358122-549e-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Белоруссии подход к цене на нефть, учитывающий снижение экспортной пошлины.

А именно — снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины, — цитирует слова министра пресс-служба Минэнерго.

Он добавил, что предложения российских компаний об изменении формулы ценообразования довели до белорусских партнёров.

Перед этим прошли телефонные переговоры между президентами Белоруссии и России. Как рассказал Александр Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Владимир Путин с «неожиданным предложением». По словам белорусского лидера, российский президент заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

Как писал NEWS.ru, Минск приобрёл российскую нефть через трейдеров без премии к цене с перевалкой в Литве. В концерне «Белнефтехим» заявили, что белорусская сторона закупила 160 тыс. тонн российской нефти, при этом не уточнив, сколько Минск потратил на закупку. В пресс-службе при этом пояснили, что российский владелец чёрного золота мог бы заработать на поставке «больше даже без премии». Два танкера, как уточнили в концерне, прибудут в литовский порт Клайпеды в марте.