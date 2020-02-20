https://static.news.ru/photo/3d84f68a-53fa-11ea-95be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вестник Белнефтехима/facebook.com

Минск приобрёл российскую нефть через трейдеров без премии к цене с перевалкой в Литве. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

В заявлении компании сказано, что белорусская сторона закупила 160 тыс. тонн российской нефти, передаёт агентство «БелТА». В «Белнефтехиме» при этом не уточнили, сколько Минск потратил на закупку и заявили, что это является коммерческой тайной.

Нефть из России, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки, — пояснили в корпорации.

В пресс-службе при этом пояснили, что российский владелец чёрного золота мог бы заработать на поставке «больше даже без премии». Два танкера, как уточнили в концерне, прибудут в литовский порт Клайпеды в марте.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он заявил 18 февраля на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.