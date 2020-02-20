Минск приобрёл российскую нефть через трейдеров без премии к цене с перевалкой в Литве. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
В заявлении компании сказано, что белорусская сторона закупила 160 тыс. тонн российской нефти,
Нефть из России, но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки, — пояснили в корпорации.
В пресс-службе при этом пояснили, что российский владелец чёрного золота мог бы заработать на поставке «больше даже без премии». Два танкера, как уточнили в концерне, прибудут в литовский порт Клайпеды в марте.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает на договорённости с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве. Об этом он заявил 18 февраля на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.
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