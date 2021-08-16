Льготную семейную ипотеку продлят до конца 2023 года

Правительство России решило продлить сроки действия льготной семейной ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, сообщает ТАСС.

Премьер отметил, что льготная ипотека будет распространяться не только на те семьи, у которых растут двое и более детей, но и на те, у которых только родился первый ребёнок. Такое решение, по словам Мишустина, принял президент России Владимир Путин.

Правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года, теперь она будет действовать до конца 2023 года, — сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Путин поручил запустить программу льготной ипотеки на строительство типовых частных домов. Соответствующее поручение адресовано правительству и Банку России и должно быть выполнено до 1 декабря 2021 года. Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.