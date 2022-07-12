Курсы евро и доллара впервые с 2002 года сравнялись на международном рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курсы евро и доллара на международном рынке 12 июля сравнялись впервые за 19 лет, об этом свидетельствуют данные торгов на площадке Investing.com. Последний раз паритет между валютами был зафиксирован в декабре 2002 года.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижался до $1,0006 с уровня прошлого закрытия в $1,0039 доллара. Немногим ранее стоимость валют была одинаковая.

Также утром 12 июля курсы евро и доллара достигали одинакового значения по отношению к рублю. В 10:10 мск курсы американской и европейской валют равнялись 59,3 рубля.

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов сообщил, что курсы евро и доллара сравнялись на МосБирже на фоне более существенных потерь в европейской экономике из-за кризиса, нежели в американской.

Эксперт добавил, что еще одной причиной является решение Федеральной резервной системы США поднять процентную ставку на 75 пунктов — до 1,5–1,75% годовых, что сделало вложения в доллар более выгодными, чем в евро.