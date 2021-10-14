Курс доллара рекордно снизился

Курс доллара резко снизился, приблизившись к показателям июля 2020 года. Он опустился до 71,34 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи. Цена евро по отношению к российской валюте также продолжает снижаться. Сейчас евро стоит 82,72 рубля. Суточный минимум равняется 82,89 рубля.

Цена на нефть в ходе торгов 11 октября обновила трёхлетний рекорд. Нефть марки Brent подорожала до $83,8 за баррель впервые с октября 2018 года. К моменту публикации новости Brent подорожала и стоит $84,07 за баррель. Цена нефти марки WTI незначительно поднялась до $81,13.

Ранее сообщалось, что доллар остаётся крупнейшей мировой валютой, но в течение последних 20 лет его позиции постепенно подрывают евро и юань. На ситуацию влияет в том числе и санкционная политика США, которая осложняет взаимодействие других стран с долларовой финансовой системой. Об этом заявил экономист Антон Табах.