Курс доллара растёт на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/46e89554-77d8-11ea-8251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи составил 76,84 рубля, увеличившись на 0,45%.

Евро вырос на на 0,33% и достиг отметки 82,9 рубля. Стоимость нефти марки Brent сейчас составляет $31,69 доллара за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.