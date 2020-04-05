Курс доллара растёт на открытии торгов МосБиржи

Курс доллара на открытии торгов МосБиржи составил 76,84 рубля, увеличившись на 0,45%.
Евро вырос на на 0,33% и достиг отметки 82,9 рубля. Стоимость нефти марки Brent сейчас составляет $31,69 доллара за баррель.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России начали в срочном порядке закрывать свои вклады и снимать наличные. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
По мнению экспертов, это связано с тем, что ЦБ не предоставил полную информацию о новом налоге на вклады. Они попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового побега клиентов из банков.
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