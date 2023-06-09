Курс доллара превысил 83 рубля впервые с 7 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ходе торгов на МосБирже курс доллара поднялся выше 83 рублей, следует из данных торгов. Такие значения американская национальная валюта последний раз демонстрировала 7 апреля 2023 года.

По данным на 10:05 мск доллар достигал значения 83,05 рубля. К 10:13 мск курс американской нацвалюты немного снизился и находился на уровне 82,76 рубля, а евро — на уровне 89,15.

5 июня глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России, в отличие от Москвы, которая ищет новые надежные механизмы расчетов. Он подчеркнул, что система страны стабильна: произошло снижение инфляции и курс стабилизировался.

Ранее первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что курс доллара вряд ли преодолеет планку в 100 рублей в этом году. По его словам, властям страны выгоден относительно слабый курс рубля, чтобы лучше пополнять бюджет за счет продажи нефти за доллары. Но, по словам Нечаева, если допустить курс доллара выше 100 рублей, это даст мощный толчок инфляции и властям придется компенсировать населению рост цен за счет выплат из бюджета.