Курс доллара на Мосбирже впервые с июля превысил 75 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 2,14% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,075 рубля, свидетельствуют данные биржевой площадки на 19:07 мск.

К 19:13 мск курс доллар находился на уровне 75 рублей (+2,1%). Евро рос на 1,7% - до 84,43 рубля.

Ранее управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко заявил, что текущие цены на нефть не позволят рублю укрепиться до 68 рублей за доллар, поэтому россиянам не стоит ждать улучшения положения национальной валюты.

В свою очередь, экономист Алексей Коренёв рассказал, что рубль укреплял свои позиции на валютном рынке весь год, однако на фоне обвинений США в причастности России к миграционному кризису на польско-белорусской границе российская валюта стала падать в цене. По мнению экономиста, усиление позиций российской валюты на фоне доллара не могло продолжаться вечно.

Ранее Центробанк сообщил, что спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $4,7 млрд.