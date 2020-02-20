https://static.news.ru/photo/74f27716-53df-11ea-87cf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассчитывает, что уже в 2020 году удастся улучшить бюджетные процедуры в связи с поручением премьер-министра Михаила Мишустина.

Премьер обратил внимание на проблемы бюджета, которые выявляет Счётная палата. Даны поручения по совершенствованию бюджетных процедур. Ждём результатов уже в этом году, — написал Кудрин в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, объём неизрасходованных средств бюджета за 2019 год недопустимо большой, заявил Михаил Мишустин.