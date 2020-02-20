Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин рассчитывает, что уже в 2020 году удастся улучшить бюджетные процедуры в связи с поручением премьер-министра Михаила Мишустина.
Премьер обратил внимание на проблемы бюджета, которые выявляет Счётная палата. Даны поручения по совершенствованию бюджетных процедур. Ждём результатов уже в этом году, — написал Кудрин в Twitter.
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https://t.co/T31C1RbuYy @Pravitelstvo_RF #Ð¡ÑÐµÑÐ½Ð°ÑÐ¿Ð°Ð»Ð°ÑÐ° #ÐÑÐ´Ð¶ÐµÑ February 20, 2020
Как ранее писал NEWS.ru, объём неизрасходованных средств бюджета за 2019 год недопустимо большой, заявил Михаил Мишустин.
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