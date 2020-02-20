Объём неизрасходованных средств бюджета за 2019 год недопустимо большой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, оставшийся объём средств равен 1,1 триллиона рублей.
Мишустин также отметил, что в 2020 году на госконтракты выделено около 4,6 триллиона рублей, а потрачено 12,2%.
Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто, — подчеркнул он.
Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках. Это необходимо для более чёткой реализации нацпроектов.
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