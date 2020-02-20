https://static.news.ru/photo/7f56e3e4-53cc-11ea-af94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство России/vk.com

Объём неизрасходованных средств бюджета за 2019 год недопустимо большой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, оставшийся объём средств равен 1,1 триллиона рублей.

Мишустин также отметил, что в 2020 году на госконтракты выделено около 4,6 триллиона рублей, а потрачено 12,2%.

Наша задача — своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания и, соответственно, реализацию национальных проектов. Но с такой тенденцией это будет сделать непросто, — подчеркнул он.

Как ранее писал NEWS.ru, Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках. Это необходимо для более чёткой реализации нацпроектов.