https://static.news.ru/photo/3c16e3d6-53c2-11ea-89e4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Правительство России/vk.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках. Это необходимо для более чёткой реализации нацпроектов.

Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить поправки которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, чётче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной, — сказал премьер- министр на заседании правительства.

Ранее Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по региональному развитию, которая займётся реализацией национальных проектов на местах.

Как ранее писал NEWS.ru, финансирование нацпроектов в 2020–2022 годах в проекте бюджета предусмотрено на уровне свыше 2 трлн рублей в 2020-м, 2,3 трлн рублей в 2021-м и 2,7 трлн рублей в 2022-м. В ноябре 2019 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял, что реализация национальных проектов в России «пока не отличается динамичным характером».