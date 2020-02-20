Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно подготовить поправки в закон о госзакупках. Это необходимо для более чёткой реализации нацпроектов.
Хочу поручить Антону Германовичу Силуанову разобраться и оперативно подготовить поправки которые позволят организовать работу по нацпроектам и другим направлениям, связанным с законом о госзакупках, чётче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной, — сказал премьер- министр на заседании правительства.
Ранее Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по региональному развитию, которая займётся реализацией национальных проектов на местах.
Как ранее писал NEWS.ru, финансирование нацпроектов в 2020–2022 годах в проекте бюджета предусмотрено на уровне свыше 2 трлн рублей в 2020-м, 2,3 трлн рублей в 2021-м и 2,7 трлн рублей в 2022-м. В ноябре 2019 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял, что реализация национальных проектов в России «пока не отличается динамичным характером».
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