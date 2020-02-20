https://static.news.ru/photo/4371de80-53c0-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Yekaterina Shtukina/www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину возглавить комиссию по региональному развитию, которая займётся реализацией нацпроектов на местах.

На заседании кабмина премьер заявил, что дано поручение в кратчайшие сроки сформировать президиум этой комиссии, куда войдут все участники национальных проектов, включая губернаторов.

Марат Шакирзянович, прошу Вас возглавить эту комиссию и еженедельно снимать все проблемы, которые возникают по нацпроектам, — обратился Мишустин к Хуснуллину.

Финансирование нацпроектов в 2020–2022 годах в проекте бюджета предусмотрено на уровне свыше 2 трлн рублей в 2020-м, 2,3 трлн рублей в 2021-м и 2,7 трлн рублей в 2022-м. В ноябре 2019 года глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявлял, что реализация национальных проектов в России «пока не отличается динамичным характером», сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, во время встречи с жителями Северной столицы 19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что частые разговоры о нацпроектах свидетельствуют об их плохом информационном сопровождении.