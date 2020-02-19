https://static.news.ru/photo/5cafea48-5318-11ea-8051-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент России возложил цветы к памятнику первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. После этого российский лидер обратился к жителям города.

Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю, — цитирует Путина ТАСС.

Одна из женщин, которая также пришла к памятнику Собчака, обратилась к президенту с вопросом. Она поинтересовалась, как можно прожить на пенсию в 10 800 рублей в месяц.

Думаю, что очень трудно, — ответил он ей.

Путин также заявил, что у него не самая высокая зарплата в органах власти. По словам российского лидера, некоторые политики получают гораздо большие суммы. Доход Путина в 2018 году составил 8,648 млн рублей.

Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию, — завершил он обращение.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер поздравил с юбилеем музыканта и народного артиста России Юрия Антонова. Исполнитель отмечает 75-летие 19 февраля.