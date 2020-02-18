Фото: kremlin.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о затянутом дымом Красноярске. Таким образом он прокомментировал жалобы местных жителей на экологическую ситуацию в городе.

Шнуров выложил фотографию, на которой машины едут по дороге, окутанной дымом. Он также приложил скрин с сообщениями горожан, которые заявляют, что местные власти не обращают внимания на возникшую проблему. В...