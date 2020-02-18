Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем музыканта и народного артиста России Юрия Антонова. Исполнитель отмечает 75-летие 19 февраля.

Путин отметил, что песни Антонова любят слушатели разных поколений. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни, — говорится в письме.

Российский лидер также пожелал композитору здоровья и успехов.

Как писал NEWS.ru, к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова готовится выпуск полного собрания его сочинений. В работе над фундаментальной коллекцией произведений музыканта примет участие Российский национальный музей музыки.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях