Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем музыканта и народного артиста России Юрия Антонова. Исполнитель отмечает 75-летие 19 февраля.
Путин отметил, что песни Антонова любят слушатели разных поколений. Телеграмма с поздравлением
Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни, — говорится в письме.
Российский лидер также пожелал композитору здоровья и успехов.
Как писал NEWS.ru, к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова готовится выпуск полного собрания его сочинений. В работе над фундаментальной коллекцией произведений музыканта примет участие Российский национальный музей музыки.
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