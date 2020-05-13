В 2020 году российский ВВП рухнет на 4,5% вследствие снижения нефтяных цен и пандемии коронавируса, при этом в следующем году отечественная экономика подрастёт на целых 4%. Такие выводы приводятся в отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects). На взгляд экономистов, восстановительный прогноз ЕБРР выглядит неоправданно оптимистичным.

Данный банк является инвестиционным механизмом, созданным в 1991 году 40 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 34 странах — от Центральной Европы до Центральной Азии.

В новом исследовании этой организации отмечается , что приведённые прогнозные заявления, безусловно, могут измениться в зависимости от траекторий скачков нефтекотировок и от степени и длительности карантинных мер социального дистанцирования.

Этот прогноз выглядит реалистично — нет сомнений, что будет резкий спад в 2020 году — после такого спада естественно ожидать относительно быстрого восстановления. Даже если это восстановление будет не докризисного уровня, оно всё равно будет. Весной 2020 года бизнесы закрывались не потому, что у них была неправильная бизнес-модель, а из-за внешнего шока, так что единственным фактором, ограничивающим скорость восстановления, будет то, что граждане обеднели за время кризиса. Упавшие цены на нефть тоже внесли свой вклад. Константин Сонин профессор Чикагского университета и ВШЭ, «лучший экономист РАН» профессор Чикагского университета и ВШЭ, «лучший экономист РАН»

Разнообразие мнений и оценок относительно динамики ВВП на сегодняшний день достаточно велико, замечают в Центре стратегических разработок (ЦСР). Кроме того, они меняются исходя из ситуации с распространением коронавирусной инфекции и вызванным ей падением спроса на мировом и российском рынках, а также ценовой динамикой на нефть, связанной с отменой соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и снижением спроса на мировых рынках.

ПАО «НК «Роснефть/vk.com

Говоря об эффектах и последствиях, очень важно понимать особенности кризиса 2020 года. Ключевыми являются такие, как шок спроса реального сектора экономики и сжатие внешнего спроса в экономике. Соответственно, сегодня как никогда особую значимость имеют меры государственной поддержки, которые непосредственно направлены на стимулирование конечного потребления. Именно они способны существенно повлиять на экономику, в частности, скорректировать темп прироста ВВП. Лора Накорякова директор центра социально-экономических исследований ЦСР директор центра социально-экономических исследований ЦСР

Такой вывод подтверждают и расчёты ЦСР. Если использовать данные по ожиданиям бизнеса и рассмотреть из через призму компонентов ВВП, то можно оценить потенциальный эффект на темп прироста ВВП. Так, в условиях текущих экономических ожиданий бизнеса темп прироста ВВП в 2020 году может составить: от −4,7% до −5,6%. Темп прироста ВВП в 2021 году не превысит 1% — от 0,8% до 0,9%.

Лора Накорякова полагает, что на динамику ВВП в 2020 году влияет множество факторов, одни из основных — меры поддержки (их непосредственная эффективность) и период отмены ограничений. В последнем послании президент отметил постепенное снятие ограничительных мер (с 12 мая 2020 года), что ориентирует прогноз по темпу прироста ВВП на −4,73%. Однако важно отметить, что в ряде регионов послабления и снятие ограничений будут вводиться позже, именно поэтому ЦСР на данном этапе работает с интервальным прогнозом: с −4,7 до −5,6%.

Любой прогноз обладает определённой степенью релевантности, однако в текущих условиях все прогнозы должны быть подвержены глубокой корректировке в связи с возможным резким изменением конъюнктуры, подчёркивает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Цифры могут измениться в зависимости от наличия/отсутствия второй вспышки коронавируса, непредсказуемой на данный момент динамики цен на нефть, твитов Трампа и т. д. Поэтому, по нашему мнению, прогноз делать пока преждевременно и следует дождаться статистики как минимум за второй квартал. Юрий Мазур руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker

Прогноз ЕБРР не отличается новизной и вполне укладывается в ожидание по темпам роста ВВП российского ЦБ, указывает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Он добавляет, что большинство прогнозов по экономикам Европы носят сопоставимый сценарий, существенное снижение в 2020 году от 4 до 8% и восстановление к прежним показателям в 2021–2022 годах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И с данными прогнозами вполне можно согласиться, однако мы до сих пор имеем в расчётах достаточное количество переменных, которые могут скорректировать конечные темпы роста. Это и скорость отмены ограничительных мер, налагаемых на население в связи со вспышкой короновируса, и итоговый баланс спроса и предложения нефти во втором полугодии 2020 года. Ярослав Кабаков директор по стратегии ИК «ФИНАМ» директор по стратегии ИК «ФИНАМ»

Вполне вероятно, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ», что большинство прогнозов будет корректироваться в следующем квартале, однако вопрос стоит о долях процента, нежели о кардинальных пересмотрах.

Примечательно, что по прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), в базовом сценарии экономика России упадёт на 3,5–4,5%, что в целом совпадает с прогнозом ЕБРР. Глубина падения зависит от скорости снятия ограничений по коронавирусным мерам, особенно в крупнейших с точки зрения экономики регионах, таких как Москва. Однако в случае «развала» сделки ОПЕК+ последствия «двойного шока» могут привести к падению ВВП до 6,7–7,5%.

В то же время, по нашим базовым прогнозам, восстановление экономики может пойти не V-образно, как полагают в ЕБРР, а более медленно, по L-кривой. В этом случае спад экономики в 2021 году может составить 1%. Сергей Гришунин руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства

Тем не менее реализация сценария ЕБРР в 2021 году возможна, оговаривается Гришунин, если государственная помощь и меры ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики покажут свою эффективность и новые шоки будут отсутствовать, а коронавирус «отступит» к осени 2020 года без повторения карантинных мероприятий.

Итак, если вспомнить для сравнения восстановление после кризиса 2014 года, то в 2015 году ВВП снизился на 2,3%, в 2016 году был небольшой прирост на 0,3, в 2014-м и в 2017 году +1,6%. Динамика не достигала 4% несмотря на то, что условия кризиса по сравнению с 2020 годом были иные (было больше драйверов восстановления).

В тот же кризис 2008–2009 годов действительно в 2009 году динамика ВВП была на уровне −7,8%, а в 2010 году был рост на 4,5%, однако важно понимать, что такой рост сопровождался ростом реальных среднемесячных заработных плат — на 5,2%. В настоящее же время ожидается их снижение.