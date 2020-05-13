В 2020 году российский ВВП рухнет на 4,5% вследствие снижения нефтяных цен и пандемии коронавируса, при этом в следующем году отечественная экономика подрастёт на целых 4%. Такие выводы приводятся в отчёте Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects). На взгляд экономистов, восстановительный прогноз ЕБРР выглядит неоправданно оптимистичным.
Данный банк является инвестиционным механизмом, созданным в 1991 году 40 странами и двумя международными организациями для поддержки рыночной экономики и демократии в 34 странах — от Центральной Европы до Центральной Азии.
В новом исследовании этой организации
Этот прогноз выглядит реалистично — нет сомнений, что будет резкий спад в 2020 году — после такого спада естественно ожидать относительно быстрого восстановления. Даже если это восстановление будет не докризисного уровня, оно всё равно будет. Весной 2020 года бизнесы закрывались не потому, что у них была неправильная бизнес-модель, а из-за внешнего шока, так что единственным фактором, ограничивающим скорость восстановления, будет то, что граждане обеднели за время кризиса. Упавшие цены на нефть тоже внесли свой вклад.
Разнообразие мнений и оценок относительно динамики ВВП на сегодняшний день достаточно велико, замечают в Центре стратегических разработок (ЦСР). Кроме того, они меняются исходя из ситуации с распространением коронавирусной инфекции и вызванным ей падением спроса на мировом и российском рынках, а также ценовой динамикой на нефть, связанной с отменой соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи и снижением спроса на мировых рынках.
Говоря об эффектах и последствиях, очень важно понимать особенности кризиса 2020 года. Ключевыми являются такие, как шок спроса реального сектора экономики и сжатие внешнего спроса в экономике. Соответственно, сегодня как никогда особую значимость имеют меры государственной поддержки, которые непосредственно направлены на стимулирование конечного потребления. Именно они способны существенно повлиять на экономику, в частности, скорректировать темп прироста ВВП.
Такой вывод подтверждают и расчёты ЦСР. Если использовать данные по ожиданиям бизнеса и рассмотреть из через призму компонентов ВВП, то можно оценить потенциальный эффект на темп прироста ВВП. Так, в условиях текущих экономических ожиданий бизнеса темп прироста ВВП в 2020 году может составить: от −4,7% до −5,6%. Темп прироста ВВП в 2021 году не превысит 1% — от 0,8% до 0,9%.
Лора Накорякова полагает, что на динамику ВВП в 2020 году влияет множество факторов, одни из основных — меры поддержки (их непосредственная эффективность) и период отмены ограничений. В последнем послании президент отметил постепенное снятие ограничительных мер (с 12 мая 2020 года), что ориентирует прогноз по темпу прироста ВВП на −4,73%. Однако важно отметить, что в ряде регионов послабления и снятие ограничений будут вводиться позже, именно поэтому ЦСР на данном этапе работает с интервальным прогнозом: с −4,7 до −5,6%.
Любой прогноз обладает определённой степенью релевантности, однако в текущих условиях все прогнозы должны быть подвержены глубокой корректировке в связи с возможным резким изменением конъюнктуры, подчёркивает руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.
Цифры могут измениться в зависимости от наличия/отсутствия второй вспышки коронавируса, непредсказуемой на данный момент динамики цен на нефть, твитов Трампа и т. д. Поэтому, по нашему мнению, прогноз делать пока преждевременно и следует дождаться статистики как минимум за второй квартал.
Прогноз ЕБРР не отличается новизной и вполне укладывается в ожидание по темпам роста ВВП российского ЦБ, указывает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Он добавляет, что большинство прогнозов по экономикам Европы носят сопоставимый сценарий, существенное снижение в 2020 году от 4 до 8% и восстановление к прежним показателям в 2021–2022 годах.
И с данными прогнозами вполне можно согласиться, однако мы до сих пор имеем в расчётах достаточное количество переменных, которые могут скорректировать конечные темпы роста. Это и скорость отмены ограничительных мер, налагаемых на население в связи со вспышкой короновируса, и итоговый баланс спроса и предложения нефти во втором полугодии 2020 года.
Вполне вероятно, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ», что большинство прогнозов будет корректироваться в следующем квартале, однако вопрос стоит о долях процента, нежели о кардинальных пересмотрах.
Примечательно, что по прогнозам Национального рейтингового агентства (НРА), в базовом сценарии экономика России упадёт на 3,5–4,5%, что в целом совпадает с прогнозом ЕБРР. Глубина падения зависит от скорости снятия ограничений по коронавирусным мерам, особенно в крупнейших с точки зрения экономики регионах, таких как Москва. Однако в случае «развала» сделки ОПЕК+ последствия «двойного шока» могут привести к падению ВВП до 6,7–7,5%.
В то же время, по нашим базовым прогнозам, восстановление экономики может пойти не V-образно, как полагают в ЕБРР, а более медленно, по L-кривой. В этом случае спад экономики в 2021 году может составить 1%.
Тем не менее реализация сценария ЕБРР в 2021 году возможна, оговаривается Гришунин, если государственная помощь и меры ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики покажут свою эффективность и новые шоки будут отсутствовать, а коронавирус «отступит» к осени 2020 года без повторения карантинных мероприятий.
Итак, если вспомнить для сравнения восстановление после кризиса 2014 года, то в 2015 году ВВП снизился на 2,3%, в 2016 году был небольшой прирост на 0,3, в 2014-м и в 2017 году +1,6%. Динамика не достигала 4% несмотря на то, что условия кризиса по сравнению с 2020 годом были иные (было больше драйверов восстановления).
В тот же кризис 2008–2009 годов действительно в 2009 году динамика ВВП была на уровне −7,8%, а в 2010 году был рост на 4,5%, однако важно понимать, что такой рост сопровождался ростом реальных среднемесячных заработных плат — на 5,2%. В настоящее же время ожидается их снижение.
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