В РФ для стабилизации ситуации на рынке труда следует снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который компании отчисляют государству с зарплат россиян. Ещё одним решением должно стать снижение ставок страховых взносов для малых и средних предприятий до 5%. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин. Экономисты все до одного считают, что власти на снижение ключевого налога не пойдут.

Основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, президент ТПП РФ назвал несколько мер, которые могут дополнить предложения главы государства и помогут стабилизировать рынок труда в России.

Мы предлагаем для тех малых и средних предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих, снижать ставки страховых взносов до пяти процентов. Основанием для снижения должны служить официальные отчёты о трудовой деятельности сотрудников. Желательно также при этом снизить ставку налога на доходы физлиц до 6,5%, — передала NEWS.ru слова Катырина пресс-служба палаты.

Вместе с тем он отметил, что для сохранения кадров, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы, если у фирмы упали обороты более, чем наполовину, следует выплачивать фиксированное пособие за счёт государства.

По его мнению, они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода при условии, если были уплачены взносы в страховые фонды.

«Мечты, мечты, где ваша сладость»

Власти вряд ли не примут данное предложение, так как после установления единой ставки в 13% в 2001 году собираемость НДФЛ резко выросла, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности Оксана Сидоренко. Причём с каждым годом суммы увеличивались на 10-20, а то и на 30%. За исключением, конечно, кризисного 2009 года.

При снижении ставки сегодня — всё произойдет наоборот. Пополнение региональных бюджетов уменьшится вдвое. Учитывая, что у нас и без этого регионы не страдают префицитом бюджетов, для некоторых регионов это может оказаться угрожающе опасным. А будет ли готова федеральная власть делиться деньгами с регионами — очень спорный вопрос. Оксана Сидоренко эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф эксперт Национального центра финансовой грамотности и консультант по финансовой грамотности проекта Минфина Вашифинансы.рф

С ней соглашается заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Чайковская. Она уверена, что власти такой призыв не услышат и официально не поддержат. Дело в том, аргументирует свой скепсис эксперт, что НДФЛ — налог региональный, а на бюджеты регионов и так сейчас огромное давление в связи с изменившимися условиями оплаты труда врачей, учителей и иным мерам поддержки. При этом у федерального бюджета есть возможности компенсации средств, направленных на поддержку предприятий и населения (Фонд национального благосостояния и иные резервы).

Pascal Deloche / Godong/Global Look Press

У федеральных властей есть рычаги и возможности найти средства, а регионы ограничены и их бюджеты «ополовинить» — решение неприемлемое. Наверное, лучше бедных поддерживать и уменьшить ставку для них. Средний класс не почувствует, а бедные слои оценят. Любовь Чайковская завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова завкафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Оксана Сидоренко более склонна к тому, чтобы не уменьшать НДФЛ, а скорее вводить прогрессивную шкалу по данному налогу.

Так как на данный момент налицо социальная несправедливость. Во всём мире богатые платят бОльшие налоги. А у нас и бедные, и средний класс, и богатые и олигархи платят одинаковый налог, — подчеркнула финансистка.

Стоит напомнить, что плоская шкала НДФЛ (в 13%) действует в России с 2001 года. Прогрессивная шкала существовала у нас все 90-е годы — досталось она нам в наследство от Советского Союза. В СССР, перед распадом, большинство зарплат облагалось по плавающей ставке: от 13 до 20%. Но с сумм превышающих три тысячи рублей в месяц брали уже 60%. В течении 90-х конкретные ставки всё время менялись, особенно в период гиперинфляции. Но сверхдоходы облагались на уровне 50-60%. Правда, платили такие налоги немногие: зарплаты тогда прятались в тень.



Вместе с тем, предложение ТПП России по снижению НДФЛ представляется обоснованным доценту кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисену Алисенову. Уровень жизни значительной части россиян наряду с большой поляризацией доходов порождает в обществе социальную напряженность и оказывает негативное влияние на экономические процессы, демографическую политику, культурно-нравственные устои. В особой группе риска находятся семьи, имеющие двух и более детей, а также неполные семьи, говорит экономист.

Снижение НДФЛ увеличит покупательскую способность работающего населения, но экономический эффект от такой меры реализуется с большим временным лагом и лишь частично выльется в рост потребительского спроса, замечает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.

Учитывая опыт последних двух месяцев, население в первую очередь будет стремиться снизить долговую нагрузку и создать подушку безопасности в виде накоплений. Потребительского бума после снижения НДФЛ в 2 раза ожидать не стоит. Слишком велика неопределенность в отношении дальнейших перспектив развития экономики. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

Также эксперт НКР напоминает, что уже сейчас многие остались без работы и на них снижение НДФЛ не отразится ни коим образом.

Итак, очевидно, что предложение Катырина по сути вариант «вертолётных денег», на которые наши власти не решились. По мнению специалистов, в настоящее время вместо снижения НДФЛ гораздо эффективнее стимулировать конкретные отрасли через госзаказ и оказывать адресную помощь гражданам, избегая нецелевого расходования средств.