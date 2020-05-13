В РФ для стабилизации ситуации на рынке труда следует снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который компании отчисляют государству с зарплат россиян. Ещё одним решением должно стать снижение ставок страховых взносов для малых и средних предприятий до 5%. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин. Экономисты все до одного считают, что власти на снижение ключевого налога не пойдут.
Основываясь на анализе обращений малого и среднего бизнеса, президент ТПП РФ назвал несколько мер, которые могут дополнить предложения главы государства и помогут стабилизировать рынок труда в России.
Мы предлагаем для тех малых и средних предприятий, у которых будет зафиксирован прирост численности работающих, снижать ставки страховых взносов до пяти процентов. Основанием для снижения должны служить официальные отчёты о трудовой деятельности сотрудников. Желательно также при этом снизить ставку налога на доходы физлиц до 6,5%, — передала NEWS.ru слова Катырина пресс-служба палаты.
Вместе с тем он отметил, что для сохранения кадров, которые находятся в вынужденном отпуске без сохранения заработной платы, если у фирмы упали обороты более, чем наполовину, следует выплачивать фиксированное пособие за счёт государства.
По его мнению, они должны получать 50-80% от средней зарплаты, зафиксированной за последние полгода при условии, если были уплачены взносы в страховые фонды.
«Мечты, мечты, где ваша сладость»
Власти вряд ли не примут данное предложение, так как после установления единой ставки в 13% в 2001 году собираемость НДФЛ резко выросла, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности Оксана Сидоренко. Причём с каждым годом суммы увеличивались на 10-20, а то и на 30%. За исключением, конечно, кризисного 2009 года.
При снижении ставки сегодня — всё произойдет наоборот. Пополнение региональных бюджетов уменьшится вдвое. Учитывая, что у нас и без этого регионы не страдают префицитом бюджетов, для некоторых регионов это может оказаться угрожающе опасным. А будет ли готова федеральная власть делиться деньгами с регионами — очень спорный вопрос.
С ней соглашается заведующая кафедрой бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Любовь Чайковская. Она уверена, что власти такой призыв не услышат и официально не поддержат. Дело в том, аргументирует свой скепсис эксперт, что НДФЛ — налог региональный, а на бюджеты регионов и так сейчас огромное давление в связи с изменившимися условиями оплаты труда врачей, учителей и иным мерам поддержки. При этом у федерального бюджета есть возможности компенсации средств, направленных на поддержку предприятий и населения (Фонд национального благосостояния и иные резервы).
У федеральных властей есть рычаги и возможности найти средства, а регионы ограничены и их бюджеты «ополовинить» — решение неприемлемое. Наверное, лучше бедных поддерживать и уменьшить ставку для них. Средний класс не почувствует, а бедные слои оценят.
Эксперт Национального центра финансовой грамотности Оксана Сидоренко более склонна к тому, чтобы не уменьшать НДФЛ, а скорее вводить прогрессивную шкалу по данному налогу.
Так как на данный момент налицо социальная несправедливость. Во всём мире богатые платят бОльшие налоги. А у нас и бедные, и средний класс, и богатые и олигархи платят одинаковый налог, — подчеркнула финансистка.
Стоит напомнить, что плоская шкала НДФЛ (в 13%) действует в России с 2001 года. Прогрессивная шкала существовала у нас все 90-е годы — досталось она нам в наследство от Советского Союза. В СССР, перед распадом, большинство зарплат облагалось по плавающей ставке: от 13 до 20%. Но с сумм превышающих три тысячи рублей в месяц брали уже 60%. В течении 90-х конкретные ставки всё время менялись, особенно в период гиперинфляции. Но сверхдоходы облагались на уровне 50-60%. Правда, платили такие налоги немногие: зарплаты тогда прятались в тень.
Вместе с тем, предложение ТПП России по снижению НДФЛ представляется обоснованным доценту кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисену Алисенову. Уровень жизни значительной части россиян наряду с большой поляризацией доходов порождает в обществе социальную напряженность и оказывает негативное влияние на экономические процессы, демографическую политику, культурно-нравственные устои. В особой группе риска находятся семьи, имеющие двух и более детей, а также неполные семьи, говорит экономист.
Снижение НДФЛ увеличит покупательскую способность работающего населения, но экономический эффект от такой меры реализуется с большим временным лагом и лишь частично выльется в рост потребительского спроса, замечает управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов.
Учитывая опыт последних двух месяцев, население в первую очередь будет стремиться снизить долговую нагрузку и создать подушку безопасности в виде накоплений. Потребительского бума после снижения НДФЛ в 2 раза ожидать не стоит. Слишком велика неопределенность в отношении дальнейших перспектив развития экономики.
Также эксперт НКР напоминает, что уже сейчас многие остались без работы и на них снижение НДФЛ не отразится ни коим образом.
Итак, очевидно, что предложение Катырина по сути вариант «вертолётных денег», на которые наши власти не решились. По мнению специалистов, в настоящее время вместо снижения НДФЛ гораздо эффективнее стимулировать конкретные отрасли через госзаказ и оказывать адресную помощь гражданам, избегая нецелевого расходования средств.
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