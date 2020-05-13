Николай Фоменко: новый закон о штрафах за оскорбление граждан — это абсурд

https://static.news.ru/photo/bbf0f7c4-9538-11ea-9deb-fa163e074e61_660.jpg Николай Фоменко Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Знаменитый артист и член федерального совета Партии Роста Николай Фоменко в интервью NEWS.ru прокомментировал новости о том, что Госдума собирается ужесточить штрафы чиновникам за оскорбление граждан.

Прецедент неплохой, чиновникам не дадут оскорблять людей, так же как и людям не дадут оскорблять чиновников, но я хочу спросить, а что мы будем делать, когда врачи будут оскорблять учителей, например? А если спортсмен оскорбит музыканта? Давайте доведём всё это до абсурда. У нас что, по каждому поводу [вводить законопроект]. У нас есть человек и всё, [его оскорблять нельзя] это закон. Неважно, чиновник он или не чиновник, какая разница. За любое оскорбление человек должен нести ответственность, и это должно быть в Конституции, но у нас обязательно добавляются какие-то положения, наверное потому, что чиновник это особенный вид человека. На уровне мирового опыта мы выглядим странно. Николай Фоменко музыкант, артист и член федерального совета Партии Роста музыкант, артист и член федерального совета Партии Роста

Дело в том, объяснил свою позицию Фоменко, что «закон есть для всех один, а чиновник — это лишь обслуживающий персонал, и на сегодняшний день получается, что это не человек, призванный на службу для нас с вами простых людей, а человек возвышенный, поэтому для него нужна отдельная статья».

Вместе с тем знаменитый артист отметил, что в целом данный законопроект — «достаточно позитивный шаг вперёд», ведь «в предыдущий период нашей жизни такое было вообще невозможно».

Напомним, что в проекте закона предлагается дополнить существующую в КоАП формулировку «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Кроме того, в проекте указывается, что оскорбление может касаться не только одного лица, но и группы лиц.

Законотворцы предлагают публичным считать не только оскорбление, нанесённое во время публичного выступления или через СМИ, но и распространённого в «информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет)».

За все виды оскорблений парламентарии предлагают значительно увеличить штрафы. За публичное оскорбление, в том числе через Интернет, штраф для граждан предлагается повысить с 3–5 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц с 30–50 тыс. рублей до 50–100 тыс. рублей, для юридических лиц с 100–500 тыс. рублей до 200–700 тыс. рублей.