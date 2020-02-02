https://static.news.ru/photo/b7049de0-45b7-11ea-be12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд крупнейших российских банков с начала года понизили ставки по рублёвым вкладам.

Такое решение приняли как минимум 21 из 30 крупных банков. Из них восемь включены в топ-10.

Так, максимальная розничная ставка по депозитам у Сбербанка уменьшилась с 5,85% до 4,5%, у Россельхозбанка — до 6%, ВТБ — до 4,55%, ФК «Открытие» до 5,84%, Газпромбанка — до 5,5%.

По словам специалистов, так кредитные организации решили подготовиться к понижению ключевой ставки Банком России. Кроме того, на их решение оказало влияние торможение кредитования физлиц и малого бизнеса, снижение стоимости нефти и ослабление рубля, передают «Ведомости».

Как писал NEWS.ru, 1 декабря 2019 года ставка рублёвых вкладов в десяти основных российских банках опустилась до 6,03% годовых. Такой показатель считается историческим минимумом с 2009 года. Представители Банка России считают, что такое падение приведёт к поиску жителями страны новых инструментов для приумножения своих активов. Они также предостерегают россиян от вкладов в финансовые пирамиды и финансовые продукты.