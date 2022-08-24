Крупнейшая лизинговая компания России зашла на рынок беспилотников ГТЛК зарегистрировала компанию-оператора беспилотников

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) зарегистрировала авиационную компанию-оператора беспилотников ООО «Беспилотные авиационные системы», о создании которой было объявлено в июне текущего года. В компании будут оказывать услуги по аэрофотосъемке и мониторингу объектов, а также перевозке грузов с помощью дронов в труднодоступные районы России, пишет АБН.

Новый логистический оператор существенно улучшит транспортировку грузов в труднодоступные районы: деревни, села, куда сейчас в лучшем случае раз в неделю приезжает машина. Фактически мы получим быстрый и неограниченный доступ в любую точку нашей страны, — отметил генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев.

Медведев добавил, что задачей фонда является обеспечение межотраслевого взаимодействия и подключения к нему бизнеса.

Сообщается, что первые коммерческие полеты дронов хотят совершить уже в 2023 году. Тесты проведут в труднодоступных регионах севера и востока России.

В Минтрансе ранее разработали образовательную программу, которая поможет стать специалистом по эксплуатации гражданских беспилотных авиасистем всего за 72 часа. Свидетельство о профподготовке потребуется человеку, если он собирается зарабатывать на беспилотниках деньги.