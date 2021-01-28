Кремль предложил способы решения проблемы неравенства в России

https://static.news.ru/photo/2e717848-6156-11eb-96be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя выступление главы государства на Давосском форуме, заявил, что решить проблему неравенства в стране можно борьбой с бедностью, созданием новых рабочих мест и благоприятных условий для ведения бизнеса.

Представитель Кремля отметил, что Путин 28 января проведёт встречу с членами кабмина, на которой будут обсуждаться меры по борьбе с бедностью. Песков также коснулся темы глобального кризиса современных экономических отношений. По его словам, об этом вопросе трудно рассуждать «из одной страны».

Это настолько серьёзные и объёмные вызовы, которые требуют изменения модальности межгосударственных отношений. От международного эгоизма, иногда принимающего формы международного рэкета <...>, конечно же, нужно переходить к режиму постоянного диалога и учёта интересов друг друга, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков подчеркнул, что «Россия не живёт на отдельной планете» и является полноправным участником международного сообщества со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами.

К сожалению, она не может быть изолирована от тех вызовов и проблем, которые зреют сейчас во всём мире, которые сформулировал президент Путин в своём вчерашнем выступлении. Мы тоже испытываем на себе эти проблемы, — заключил представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, Путин в своём выступлении на Всемирном экономическом форуме заявил, что российские власти намерены сосредоточиться на выстраивании стимулирующей бюджетной политики. Он отметил, что ведётся работа, направленная на создание условий для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства. Кроме того, власти стремятся обеспечить цифровую трансформацию в качестве основы технологического уклада будущего всей России, а не только группы компаний.