«Комедии, драмы, ужасы»: кинотеатры РФ возобновят работу десятью премьерами

https://static.news.ru/photo/cde41a7e-d0c0-11ea-b0b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять премьерных кинолент, среди которых комедии, драмы, ужасы, покажут на больших экранах в РФ на первой неделе работы кинотеатров РФ, рассказала президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. Работу залов ограничили из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

Мы открываем также фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival (пройдёт с 1 по 14 августа 2020 года. — NEWS.ru ) в киноцентре «Октябрь», конечно же, с ограничениями, которые требуются, но, тем не менее, это событие, на которое уже все билеты распроданы, что даёт нам надежду на то, что все-таки для кинотеатрального бизнеса будущее не столь печально, — цитирует женщину РИА Новости.

Она добавила, что «Каро» собирается открыть с 1 августа 90% площадок в Москве, несмотря на то, что с некоторыми из них пока идут переговоры.

Восемь месяцев кинотеатры генерят колоссальные убытки, потому что, если объективно, первая половина августа, может быть, даже сентябрь не принесут достаточного объёма контента, чтобы мы вышли в какие-то положительные цифры. То есть 8,5 из 12 месяцев — жесточайшие минусы, — отметила Зинякова.

По её словам, для отрасли важно, как закончиться 2020-й, и как сложится 2021-й. Она отметила, что в 2021-м «Каро» будет отдавать долги 2020-го.

Многие эксперты, в свою очередь, считают, что опасность заразиться коронавирусом во время просмотра фильма гораздо выше, чем, например, при походе в ресторан. Сейчас в России постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. В регионах начинают работать музеи, выставочные залы и библиотеки. Следом за ними обещали открыть и кинозалы. Департамент транспорта Москвы совместно с компанией «Яндекс» откроет бесплатный автокинотеатр. Сеансы будут проходить вечером по субботам на парковке рядом со станцией метро «Филатов Луг».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России рынок видеопиратства в 2019 году просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году. Как отмечают в компании Group-IB, это связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk и HDGO.

Однако в настоящее время рынок возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров второй волны, в число которых входят Collaps, HDVB, VideoCDN, Videoframe, Bazon, Ustore, Alloha.