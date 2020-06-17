В России постепенно снимают ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. В регионах начинают работать музеи, выставочные залы и библиотеки. Однако кинотеатры для россиян по-прежнему остаются недоступны. О том, насколько обосновано это решение и действительно ли риск заразиться в кинозалах выше, чем в других учреждениях культуры — в материале NEWS.ru.

Запрет на открытие кинотеатров при нынешней эпидемиологической ситуации оправдан тем, что нахождение людей в тесном помещении увеличивает вирусную нагрузку на организм и повышает риск заражения. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил главный врач столичного медицинского центра, педиатр и инфекционист Евгений Тимаков.

Пяти минут рядом с переносчиком COVID-19 достаточно, для того чтобы заразиться. В кинотеатрах же человек обычно пребывает в непосредственной близости с другими людьми более часа. Это достаточно сильно повышает риски заражения, отмечает специалист.

Что касается музеев и выставочных залов, то их посетители, в отличии от зрителей в кинотеатре, регулярно перемещаются и не находятся рядом друг с другом на протяжении длительного времени. Кроме того, в этих учреждениях культуры люди находятся в масках и дистанция между ними достаточно большая. В кинотеатрах же россияне скорее всего не будут сидеть в масках как минимум потому, что захотят есть попкорн, подчеркнул Тимаков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимость продления запрета на работу кинотеатров также может быть обоснована тем, что в залах достаточно тяжело проводить дезинфекцию, рассказал NEWS.ru глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Некоторые люди интересуются, почему бассейны открываются, а кинотеатры ещё нет. Кафель легко дезинфицировать — достаточно пройтись по нему хлоркой. В кинотеатрах же находится очень много мягких тканей. В частности, в залах присутствует акустическая обработка. Проводить дезинфекцию в связи с этим сложнее. Нужно обрабатывать кресла и коврики Олег Березин глава Ассоциации владельцев кинотеатров глава Ассоциации владельцев кинотеатров

Эксперт отметил, что в вечернее время и на выходных в залах собирается достаточно большое число зрителей. Такого скопления людей не наблюдается в музеях, а также библиотеках, куда люди зачастую приходят только для того, чтобы получить или сдать книгу.

Кроме того, в культурных учреждениях из-за царящей в них тишины, люди стараются сдерживать кашель, в кинотеатре же дела обстоят по-другому, отмечает Березин.

Тем не менее, эксперт считает, что в ближайшее время работу кинотеатров можно будет разрешить.

Если статистика, которую предоставляют нам, обычным гражданам, реальная, и нет других последствий пандемии, о которых мы не подозреваем, то, на мой взгляд, кинотеатры открывать уже можно, — заявил Березин.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает, что попытки форсировать ситуацию могут привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Россия только уходит от «плато» и говорить о значительных положительных изменениях пока нельзя, отмечает депутат.

Сейчас открытие учреждений культуры происходит постепенно в зависимости от региона. Музеи, к примеру, открыты не все. И для их посещения разработаны чёткие правила по предотвращению распространения коронавируса. В частности, размер экскурсионной группы ограничивается примерно пятью людьми и посетители должны носить маски Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре первый зампред комитета Госдумы по культуре

В связи с предпринятыми мерами риски заразиться COVID-19 в музеях значительно ниже, чем в кинотеатрах, подытожил Шолохов.

В мае Олег Березин сообщил об убытках владельцев кинозалов из-за пандемии коронавируса. По его словам, они составили около 50 млрд рублей. По оценке эксперта, примерно 20 млрд кинотеатры потеряют на отсутствии продаж попкорна и газировки, а 10 млрд уйдёт на содержание персонала, коммунальные платежи и арендную плату.