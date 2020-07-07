В Москве откроется бесплатный автокинотеатр

https://static.news.ru/photo/4e31ab1a-c040-11ea-87c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Департамент транспорта Москвы совместно с компанией «Яндекс» откроет бесплатный автокинотеатр. Сеансы будут проходить вечером по субботам на парковке рядом со станцией метро «Филатов Луг».

Фильмы для площадки предоставит стриминговый сервис «КиноПоиск HD». Зрителям покажут классические картины и современные проекты, сообщается на сайте «Кинопоиска».

С июля по октябрь планируется провести сеансы около 17 фильмов, среди которых «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи. Первый сеанс намечен на 18 июля, регистрация на него откроется 12 июля в 00:00.

Во время просмотра ленты зрители смогут заказать еду и напитки, а каршеринг предоставит бесплатное ожидание для просмотра фильмов в автомобилях сервиса.

Как писал NEWS.ru, в Московской области откроются шесть бесплатных муниципальных кинотеатров под открытым небом. Новые кинопаркинги откроются в Истре, Домодедово, Одинцово.