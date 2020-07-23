В России рынок видеопиратства уменьшился до $63,5 млн

В России рынок видеопиратства в 2019 году просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году. Как отмечают в компании Group-IB, это связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk и HDGO.
Однако в настоящее время рынок возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров второй волны, в число которых входят Collaps, HDVB, VideoCDN, Videoframe, Bazon, Ustore, Alloha.
Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга,
Спортивные трансляции стали новым источником дохода для пиратов. Их основными рекламодателями выступают букмекеры 1xBet, Melbet, Parimatch, Linebet, Orca88, Bwin.
Основными лидерами рынка незаконных казино являются Welcome Partners и Lucky Partners — их собственники, находясь на территории Украины, пользуются российскими банками и платёжными системами.
Как ранее писал NEWS.ru, почти 23% русскоязычных сайтов с пиратским аудиовизуальным контентом содержат вирусы и представляют опасность для пользователей, говорится в исследовании компании Group-IB.
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