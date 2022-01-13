Количество персональных банкротств втрое увеличилось в России

В России по итогам второго пандемийного года втрое увеличилось количество персональных банкротств по отношению к 2019 году. Несостоятельными признаны порядка 192,87 тысячи россиян из 475 тысяч, пишет «Коммерсант».

Юристы связывают эти показатели с растущей популярностью самого механизма на фоне повышения долговой нагрузки населения. Гораздо медленнее растут банкротства компаний, их число увеличилось на 4% в 2021 году, но тенденция очевидна и грозит ростом. Что касается физлиц, то число обанкротившихся выросло в прошлом году на 62% по сравнению с 2020 годом. Такие данные представлены Федресурсом.

В большинстве случаев должники банкротят себя сами — их число составляет 94,9%, в 3,9% это делают их кредиторы, а в 1,1% — налоговики. Больше всего за год обанкротились жители Москвы (10,2 тысячи человек), Московской области (10 тысяч), Краснодарского края (9,76 тысячи), Санкт-Петербурга (8,18 тысячи) и Самарской области (7,95 тысячи). С момента появления механизма личного банкротства в 2015 году несостоятельными были признаны 475,13 тысячи россиян.

С момента введения внесудебного банкротства в сентябре прошлого года к процедуре обратились 15,5 тысячи раз, но возбуждено в итоге всего 6,5 тысячи процедур. Доля возвращённых из-за ошибок заявлений составила 58%. Списать долги успели 3,86 тысячи человек. Лидерами по внесудебному банкротству стали Омская область (394 процедуры), Челябинская (318), Пермский край (224), Краснодарский край (209), Оренбургская область (199).

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому судебные приставы будут обязаны закончить исполнительное производство о взыскании долга в течении трёх дней после полной выплаты суммы задолженности либо после признания должника банкротом. Производство также должно быть приостановлено в случае, если у должника нет имущества, за счёт которого можно погасить долг или если судебный акт о взыскании будет отменён.