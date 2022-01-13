В Госдуме предложили быстрее закрывать дела должников

Согласно предложенному депутатами Госдумы законопроекту судебные приставы будут обязаны закончить исполнительное производство о взыскании долга в течении трёх дней после полной выплаты суммы задолженности либо после признания должника банкротом, рассказала один из авторов инициативы Наталья Костенко. Производство также должно быть приостановлено в случае, если у должника нет имущества, за счёт которого можно погасить долг или если судебный акт о взыскании будет отменён, пишет «Парламентская газета».

Сейчас судебные приставы-исполнители обязаны окончить производство против должника в трёх ситуациях: человек погасил задолженность, его признали банкротом или у него нет имущества, на которое может быть обращено взыскание. Также закон «Об исполнительном производстве» предусматривает закрытие дела, если суд отменил решение о списании средств или признал исполнительный документ недействительным. В таких бесспорных случаях перестать удерживать деньги и снять все наложенные ограничения, в том числе аресты на банковские счета и имущество гражданина, должны в течение двух месяцев, — сообщает издание.

По мнению авторов законопроекта, депутатов Натальи Костенко, Ивана Демченко и Василия Пискарёва, в некоторых случаях человек может отправить приставам копию судебного акта, но списания будут продолжаться ещё два месяца. Тогда должнику придётся обращаться в суд, чтобы вернуться свои средства. Парламентарии считают, что такой алгоритм взаимодействия не соответствует законодательству о банкротстве, согласно которому, должника после этой процедуры сразу освобождают от уплаты просроченных кредитов и задолженностей. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» группа депутатов планирует внести на рассмотрение Госдумы 13 января.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, что в 2022 году у тех, кто задолжал банку, появится возможность защитить часть своих доходов от взыскания. По словам юриста, закон № 234-ФЗ предусматривает, что с 1 января 2022 года у должника появляется право на минимальный неприкосновенный доход. Чтобы реализовать это право, гражданин должен обратиться в подразделение судебных приставов, где было возбуждено или уже ведётся исполнительное производство о наложении взыскания на доходы