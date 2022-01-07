Должников предупредили о нововведениях по кредитам в 2022 году

В 2022 году у тех, кто задолжал банку, появится возможность защитить часть своих доходов от взыскания. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

По словам юриста, закон № 234-ФЗ предусматривает , что с 1 января 2022 года у дожника появляется право на минимальный неприкосновенный доход. Чтобы реализовать это право, гражданин должен обратиться в подразделение судебных приставов, где было возбуждено или уже ведётся исполнительное производство о наложении взыскания на доходы. Гражданин должен представить заявление, в котором он просит о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.

При этом нововведение не коснётся должников по исполнительным документам, в которых содержатся требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью и ущерба, причинённого преступением.

Ранее россиянам рассказали, в какие три валюты следует вложиться в начале года. По мнению эксперта, в начале 2022 года для валютных инвестиций лучше всего выбрать традиционные доллар, евро и прибавить к ним швейцарский франк.