Должников предупредили о нововведениях по кредитам в 2022 году

В 2022 году у тех, кто задолжал банку, появится возможность защитить часть своих доходов от взыскания. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
По словам юриста, закон № 234-ФЗ
При этом нововведение не коснётся должников по исполнительным документам, в которых содержатся требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью и ущерба, причинённого преступением.
Ранее россиянам рассказали, в какие три валюты следует вложиться в начале года. По мнению эксперта, в начале 2022 года для валютных инвестиций лучше всего выбрать традиционные доллар, евро и прибавить к ним швейцарский франк.