Карты «Мир» заняли более половины платежного рынка России ЦБ: картами «Мир» производится 52,5% от всех операций по «пластику» в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли более половины карточного рынка России, это произошло в третьем квартале 2023 года, сообщили в Центробанке. По итогам девяти месяцев на «Мир» приходится 52,4% объема всех операций по картам в стране и 51,6% от всех выпущенных карт.

В конце первого полугодия по картам «Мир» проводилось 49,4% всех операций, а объем выпущенных единиц «пластика» составлял 48,2%. По данным ЦБ, по итогам третьего квартала текущего года всего было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд рублей, в том числе 14,4 млрд на оплату товаров и услуг, 21 млрд — на денежные переводы, 8,8 млрд — на снятие наличных.

Первые карты "Мир" появились в 2015 году. Национальную систему платежных карт (НСПК) создали в 2014 году после санкций Запада, последовавших за присоединением Крыма к РФ на случай отключения карт международных платежных систем. В дальнейшем «Мир» стал обязательным для перечисления зарплаты бюджетникам, пенсий и социальных пособий. В настоящее время карту принимают в нескольких десятках стран, включая Казахстан, Армению, Белоруссию, но число точек приема там может быть ограниченным.

13 декабря стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в POS-терминалах крупнейшего банка-эквайера Венесуэлы Banco de Venezuela. Теперь граждане РФ смогут расплатиться картой в наиболее популярных туристических локациях, а также магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. Система только начала внедряться, поэтому лучше заранее уточнять, где именно оплата картой «Мир» уже возможна.