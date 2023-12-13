Терминалы крупнейшего банка Венесуэлы начали принимать карты «Мир» Терминалы Banco de Venezuela начали принимать карты «Мир» в Венесуэле

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Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в POS-терминалах крупнейшего банка-эквайера Венесуэлы Banco de Venezuela, сообщила пресс-служба. Теперь граждане РФ смогут расплатиться картой в наиболее популярных туристических локациях, а также магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях.

В первую очередь к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных туристических локациях, таких как Столичный округ (Capital District), Нуэва-Эспарта (Nueva Esparta), состоящей из трех островов: Маргарита, Коче и Кубагуа и Боливар (Bolívar). Теперь туристы из России могут расплатиться картами «Мир» в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela, — говорится в сообщении.

В большинстве объектов платежной инфраструктуры Венесуэлы предусмотрено наличие нескольких терминалов, один из которых будет обязательно принадлежать Banco de Venezuela. В пресс-службе «Мира» также уточнили, что количество банков-партнеров планируется расширять.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе. Система только начала внедряться, поэтому лучше заранее уточнять, где именно оплата картой «Мир» уже возможна, отметили в пресс-службе.