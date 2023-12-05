Россияне на Кубе смогут пользоваться безналом Платежная система «Мир» запустила прием российских карт на Кубе

Платежная система «Мир» запустила прием своих карт в POS-терминалах на Кубе, сообщила пресс-служба НСПК. Теперь туристы из России могут расплатиться этими картами в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны. Отмечается, что система только начала внедряться, поэтому лучше заранее уточнять, где именно оплата картой «Мир» уже возможна.

Платежная система «Мир» запустила прием российских платежных карт в POS-терминалах на Кубе. В первую очередь, сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и на Варадеро. Теперь туристы из России могут расплатиться картами «Мир» в магазинах, отелях, ресторанах и других торгово-сервисных предприятиях страны, - говорится в сообщении.

До недавнего времени расплатиться картой «Мир» на острове было невозможно. Однако возможность снять наличные с помощью банкоматов имелась.

Ранее посол РФ в Лаосе Владимир Калинин рассказал, что в азиатской стране начали принимать карты российской платежной системы «Мир». По его словам, пользователи карт могут снять лаосские кипы в местных банкоматах в тестовом режиме. Калинин считает «неоправданным», что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью у россиян. Он выразил надежду, что открытие дополнительных авиарейсов привлечет в эту страну больше российских туристов.