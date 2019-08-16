Санкции США против Тегерана и Каракаса принесли российским нефтяным корпорациям огромную выгоду. По причине отсутствия на рынке источников экспорта чёрного золота из этих государств, отечественные нефтяники с ноября 2018 года смогли дополнительно заработать $905 млн.
Согласно расчётам Bloomberg, за этот период времени стало больше заключаться контрактов с Россией. А цена барреля Urals смогла достичь максимума по отношению к Brent, спрос на российскую нефть во многом вырос в Средиземноморье, где местные компании отдавали в основном предпочтение иранскому сырью.
Сами же американские санкции оказали масштабное давление на нефтедобычу основных производителей тяжёлых сортов нефти в лице Ирана и Венесуэлы. Фактически из нефтяного рынка изъяты объёмы порядка 1-2 млн баррелей в сутки — около 1-2% мирового предложения сырья.
Как пояснил News.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, такие объёмы — без учёта экспорта, который данные страны пытаются реализовывать в обход рестрикций.
Кроме того, в данный момент мы не видим предпосылок для существенного смягчения давления со стороны США на Иран и Венесуэлу в перспективе ближайших 6-12 месяцев, что, вероятно, будет определять сохранение премии в Urals по отношению к Brent.
А наблюдаемая в последние дни повышенная волатильность цен нефтяного актива и рост их склонности к снижению, считает эксперт, главным образом определяется рыночным risk-off на фоне усиления неопределённости в отношении развития торгового конфликта США и Китая. Тем не менее, потенциал для восстановления цен сохраняется на рынке в перспективе III-IV квартала. Основой для роста котировок должен стать фундаментальный базис — баланс спроса и предложения на нефтяном рынке может сдвинуться в сторону дефицита, что станет драйвером восстановления цен к отметкам $65-70.
По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, санкции в отношении одной страны, безусловно, могут играть на руку другому государству, так как потребность в тех или иных продуктах с введением ограничений никуда не пропала.
И причина проста — не каждый НПЗ может использовать другие виды нефти, а российская смесь гораздо ближе по некоторым характеристикам к дефицитной иранской и венесуэльской нефти, поэтому на короткий срок российскому товару удалось по стоимости даже обогнать северную Brent.
Однако этот рост и прибыльность, считает Деев, временное явление, так как осенью нефтеперерабатывающие заводы уйдут на ремонт, спрос станет гораздо меньше. Второй фактор — постоянно обостряющаяся торговая война между США и Китаем, инвесторы проявляют осторожность и на фоне публикации доклада о снижении мирового потребления нефти.
В свою очередь эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов подчеркнул, что действующее сокращение добычи ОПЕК+ вряд ли могло бы оказаться достаточным, чтобы сбалансировать рынок. По его мнению, даже сейчас, когда экспорт из санкционных стран продолжает снижаться, угроза замедления мировой экономики способствует падению цен ниже $60 за баррель. В такой ситуации, если ОПЕК+ не предпримет дополнительных мер, цены на нефть вполне могут уйти ниже $55 за баррель, оказывая давление на прибыль нефтяных компаний во втором полугодии.