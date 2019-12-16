https://static.news.ru/photo/1166e84a-206c-11ea-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

В России в скором времени должны появиться чёткие критерии аварийности домов. По заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона уже есть свод правил для зданий до пяти этажей.

В первую очередь, согласно этому своду, будут оцениваться несущие конструкции. Аварийными будут признаваться сквозные трещины, прогибы, выгибы и просадки, пишут «Известия».

К другим признакам аварийности отнесут смещение опор, разрушение или износ материалов несущих конструкций. Так как 96% старых зданий в России имеют высоту до пяти этажей, правила будут наиболее актуальны.

На данный момент чётких критериев признания жилья аварийным нет. Людям годами приходится жить в разрушающихся и ставшими опасными зданиях. Поэтому новые нормы должны будут стать основой для механизма расселения аварийного жилья. Во втором чтении данный документ нижняя палат парламента должна будет рассмотреть 17 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев назвал неправильной идею расселения жителей аварийных домов с выдачей им ипотечных кредитов по сниженной ставке. По мнению парламентария, необходимо искать другие варианты расселения граждан, которые проживают в аварийном жилье и не имеют достаточного дохода.