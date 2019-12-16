https://static.news.ru/photo/64a22e32-1fec-11ea-abb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев назвал неправильной идею расселения жителей аварийных домов с выдачей им ипотечных кредитов по сниженной ставке.

Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке, — цитирует депутата « Политика сегодня ».

По мнению парламентария, необходимо искать другие варианты расселения граждан, которые проживают в аварийном жилье и не имеют достаточного дохода. Он предложил рассмотреть возможность предоставления этим людям социального или арендного жилья.

Как ранее писал NEWS.ru, инициатива с ипотекой принадлежит члену комитета Госдумы по бюджету Дмитрию Юркову. Он считает, что кредиты жильцам аварийных домов следует предоставлять по ставке не выше 3%. При этом первый взнос и часть ежемесячных выплат должен будет взять на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ.