Кабмин выделит свыше 40 млрд рублей на новые школы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит около 43,5 млрд рублей на строительство новых школ в 28 регионах. Об этом говорится во вступительном слове российского премьера на заседании кабмина.

Как уточняется, 21 млрд рублей из этих средств регионы получат уже в этом году. Остальные средства распределят в ближайшие два года.

Мишустин подчеркнул, что дети должны учиться в современных и удобных зданиях. Для этого стоит создать все условия. Кроме того, у школьников должна быть возможность удобно добираться до образовательного учреждения.

По поручению президента правительство до конца года закупит для субъектов Российской Федерации не менее 4100 школьных автобусов. Выделим на это почти 10 млрд рублей, — добавил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что в России может появиться единый транспортный оператор по управлению перевозками школьников. Идея его создания принадлежит главе Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову.