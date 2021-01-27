Кабмин выделил около 2,7 млрд на закупку лекарств для пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/99fbac00-6089-11eb-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 2,7 млрд рублей на закупку лекарств для обеспечения более 300 тысяч амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, из резервного фонда правительства Минздраву предоставят 2 699 999,8 тысячи рублей на представление иных межбюджетных трансферов из федерального бюджета бюджетам субъектов страны и города Байконур на покупку необходимых препаратов.

Имея в виду обеспечение лекарственными препаратами <...> не менее 301 146 пациентов, — говорится в документе.

Кроме того, министерству необходимо обеспечить заключение соглашений о предоставлении бюджетам российских субъектов и Байконура денег не позднее 30 рабочих дней со дня вступления распоряжения в силу. Ведомство должно проконтролировать целевое и эффективное использованием средств.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в марте, вероятно, начнётся заметное снижение заболеваемости коронавирусом.