Кабмин одобрил выделение регионам средств на лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4f91691e-83e5-11eb-9408-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России одобрило проект распоряжения о выделение средств на приобретение регионами лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 в амбулаторных условиях.

Средства будут предоставлены Минздраву РФ из резервного фонда кабмина. Распоряжение направлено не только на обеспечение лекарствами заразившихся коронавирусом, но и на снижение нагрузки на коечный фонд в субъектах.

Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утверждаются правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями «Круг добра» на 2021 год. В документе отмечается, что фонд будет обеспечивать детей медпомощью, в том числе и за рубежом, лекарствами и средствами реабилитации. В общей сложности в текущем году он получит 60 млрд рублей.