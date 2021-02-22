Из-за угрозы санкций США из «Северного потока — 2» вышли 18 компаний

Угроза санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудила не менее 18 европейских компаний выйти из проекта. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на отчёт американского Госдепартамента.
Согласно отчёту, большинство компаний, которые прекратили или собираются прекратить участие в «Северном потоке — 2», являются страховыми. В основном они базируются в Великобритании. Также речь идёт о компаниях из Цюриха и Парижа.
Штаты довольны происходящим — пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что выход организаций из проекта доказывает эффективность действий американского правительства. Он подчеркнул, что угроза санкций остаётся реальной.
Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.
Ранее NEWS.ru сообщал, что запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии был подан оператором «Северного потока — 2» компанией Nord Stream 2 AG. Запрос подан в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH). Представитель регулятора подтвердил получение запроса, отметив, что «он рассматривается».