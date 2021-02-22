Из-за угрозы санкций США из «Северного потока — 2» вышли 18 компаний

https://static.news.ru/photo/20caf156-75e2-11eb-b7b8-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Угроза санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудила не менее 18 европейских компаний выйти из проекта. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на отчёт американского Госдепартамента.

Отмечается , что на данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна». Другие компании, участвующие в проекте, пока не подвергались давлению со стороны США. Тем не менее такая угроза оказалась для ряда организаций пугающей.

Согласно отчёту, большинство компаний, которые прекратили или собираются прекратить участие в «Северном потоке — 2», являются страховыми. В основном они базируются в Великобритании. Также речь идёт о компаниях из Цюриха и Парижа.

Штаты довольны происходящим — пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что выход организаций из проекта доказывает эффективность действий американского правительства. Он подчеркнул, что угроза санкций остаётся реальной.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии был подан оператором «Северного потока — 2» компанией Nord Stream 2 AG. Запрос подан в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH). Представитель регулятора подтвердил получение запроса, отметив, что «он рассматривается».