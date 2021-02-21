Nord Stream 2 AG запросила у ФРГ разрешения на строительство в её водах

https://static.news.ru/photo/d6f0983a-7472-11eb-aa76-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии был подан оператором «Северного потока — 2», компанией Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что запрос был подан в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH). Представитель регулятора подтвердил получение запроса, отметив, что «он рассматривается». Когда ведомство примет по нему решение, пока не сообщается.

Ранее немецкие экологические организации Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство «Северного потока — 2» в водах ФРГ, аргументируя, что регулятор не учёл доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата, сообщает ТАСС.

В BSH подтвердили, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц. Но поскольку он проходит по дну моря, он не окажет значительного влияния на перелётных птиц.

Как писал NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция властей Германии в ситуации со строительством «Северного потока — 2» является примером отстаивания своих интересов суверенным государством.