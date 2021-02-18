Захарова оценила позицию ФРГ по «Северному потоку-2»

https://static.news.ru/photo/ef58f9c4-7217-11eb-a098-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Позиция властей Германии в ситуации со строительством «Северного потока-2» является примером отстаивания своих интересов суверенным государством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антон Красовскому на Youtube-канале «Антонимы».

Для современного мира отстаивание собственных интересов — непозволительная роскошь. Для очень многих стран. И то, что Германия, по крайне мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит о том, что это — пример отстаивания своего суверенитета, — заявила Захарова.

Она отметила, что Вашингтон пытается оказывать на Берлин давление «всеми возможными способами», при этом в Германии не скрывают, что для страны является выгодным успешное окончание строительства газопровода.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция США по СП-2 не изменилась: это плохая сделка, поскольку делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями.