Захарова оценила позицию ФРГ по «Северному потоку-2»

Позиция властей Германии в ситуации со строительством «Северного потока-2» является примером отстаивания своих интересов суверенным государством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антон Красовскому на Youtube-канале «Антонимы».
Для современного мира отстаивание собственных интересов — непозволительная роскошь. Для очень многих стран. И то, что Германия, по крайне мере на этом направлении, свою выгоду и свои интересы отстаивает, говорит о том, что это — пример отстаивания своего суверенитета, — заявила Захарова.
Она отметила, что Вашингтон пытается оказывать на Берлин давление «всеми возможными способами», при этом в Германии не скрывают, что для страны является выгодным успешное окончание строительства газопровода.
Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция США по СП-2 не изменилась: это плохая сделка, поскольку делает Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией и российскими манипуляциями.
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