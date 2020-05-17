Истёк срок российско-польского контракта на транзит газа

https://static.news.ru/photo/32be07f8-982b-11ea-a6af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa​​​​​​​/Global Look Press

Закончилось действие соглашения о транзите газа из России в европейские страны по польскому участку газопровода Ямал — Европа.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оператора газотранспортной сети Польши, компанию Gaz System. По его данным, срок действия контракта истёк в 09:00 мск 17 мая.

При этом транзит российского газа по польскому участку газопровода после истечения срока контракта продолжится. Об этом свидетельствуют операционные данные Gaz System. Согласно им, в ходе аукциона, на котором можно было забронировать мощности газопровода для поставки газа в течение 17 мая, из доступных 38 млн киловатт-часов было забронировано 22,5 млн киловатт-часа на пункте Мальнов на польско-немецкой границе. Далее такие аукционы будут проходить каждый день, и специалисты польской компании уверены, что российская корпорация «Газпром» будет единственным их участником.

Ранее NEWS.ru писал, что транзит природного газа из РФ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые три месяца 2020 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.